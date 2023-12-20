Счетная палата Азербайджана обнародовала недочеты, выявленные в минкультуры и Агентстве кино

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана обнародовала недочеты, выявленные в министерстве культуры и Агентстве кино.

Как сообщили Trend в Счетной палате, аудит был направлен на оценку использования министерством культуры и Агентством кино средств, выделяемых из государственного бюджета на создание фильмов по государственному заказу и проведение мероприятий в сфере кино, а также на оценку соответствия правовым актам управления государственными средствами и другим государственным имуществом киностудиями в 2022 году и период до 1 августа 2023 года.

Аудит также был проведен в киностудиях "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы, "Салнаме", "Filming Azerbaijan", Государственном фонде кино Азербайджана. В общей сложности аудит охватил средства в размере 10,7 млн манатов. Было установлено, что меры по результатам предыдущего контрольного мероприятия не были реализованы и не были устранены недостатки. При текущем аудите также отмечены резкие различия между спросом на государственные средства и показателями исполнения. Хотя участие частных студий в производстве фильмов изначально не прогнозировалось, в течение года этим студиям были выплачены средства, связанные с 9 фильмами. Было снято в 2,7 раза меньше художественных фильмов, чем планировалось. На 1 фильм было потрачено на 34,8% больше средств, чем предполагалось изначально. В результате аудита было установлено, что контракты по выбранным проектам и сценариям во многих случаях не заключались, а в последующие годы снова проводились аналогичные конкурсы, в 2015-2020 годах не было произведено фильмов по 20 сценариям, приобретенным на сумму 282,5 тыс. манатов. Конкурс, охватывающий 2022 год, был реализован с задержками, а в 2023 году контракты не были заключены до конца периода, охватываемого аудитом, реализация проектов не была обеспечена, низкий уровень исполнения средств был связан именно с этими факторами. В годы, охваченные аудитом, были профинансированы фильмы, не участвовавшие в конкурсах.

Новость обновляется