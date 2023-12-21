Названы пожертвования Национального общества во время Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Обнародованы пожертвования Национального общества во время Отечественной войны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил исполнительный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев во время выступления на внеочередном XXVI Генеральном собрании данной организации.

"Международным обществом Красного Креста и Красного Полумесяца среди 15 160 человек, Международным комитетом Красного Креста среди 23 тысяч человек, TIKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации) среди 53 тысяч человек, Национальным обществом в целом среди нуждающихся групп, насчитывающих 146 тысяч человек были распределены продовольственные наборы, кухонные принадлежности, зимняя одежда, гигиенические наборы и средства медицинской защиты",- добавил Д.Мирзаев.

Отметим, что проводится внеочередное XXVI Генеральное собрание Азербайджанского общества Красного Полумесяца. В мероприятии принимают участие около 400 гостей.

Ожидается, что в конце заседания будет принято итоговое заявление.

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