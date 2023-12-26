БАКУ /Trend/ - С 1 января 2024 года в Азербайджане меняются требования к эксплуатации электроустановок.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "Об электроэнергетике", которая вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно изменению, с 1 января 2024 года эксплуатация электроустановок мощностью свыше 200 кВт будет осуществляться на основании разрешений, выданных в соответствии с упомянутым законом, а также законом "О лицензиях и разрешениях".

Отметим, что согласно действующему закону "Об электроэнергетике" эксплуатация электроустановок мощностью свыше 150 кВт может осуществляться на основании разрешения, выданного в соответствии с данным законом, а также законом "О лицензиях и разрешениях".

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