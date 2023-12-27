Врач-инфекционист о ситуации с заражением коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время продолжают распространяться многие вирусы. Мазок на коронавирус берется и у тех, кто обращается с острой респираторной вирусной инфекцией.

Об этом в среду, отвечая на вопросы Trend, сказала врач-инфекционист Ильхама Ширинова.

"Те, у кого тест на коронавирус оказался положительным, выздоравливают без осложнений. Мы считаем, что этому поспособствовала вакцинация. На данный момент в стране случаев заболевания COVİD-19 с осложнениями нет. Процент заражения низкий. Проведение вакцинации в стране предотвращает осложнения при заболевании", - добавила И.Ширинова.

Отметим, что распространение нового варианта COVID-19 JN.1 в США удвоилось за последние две недели при снижении активности американцев в вопросе вакцинации. Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что JN.1 стал причиной 44 процентов случаев коронавирусной инфекции в стране.

Отмечается, что JN.1 является подвидом штамма "Омикрон".

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