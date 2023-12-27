В Агдаме 4-й и 5-й жилые комплексы построят на 26 гектарах

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме 4-й жилой комплекс будет построен на площади около 14 гектаров.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев.

"В жилых домах, которые будут построены в этом комплексе, будет 1080 квартир на общей площади 137 тысяч квадратных метров. В комплексе будет 36 однокомнатных, 363 двухкомнатных, 484 трехкомнатных, 197 четырехкомнатных квартир. Кроме того, на 12 гектарах будет построен 5-й жилой комплекс, большую часть территории которого составит зеленая зона. Всего в жилых домах, которые будут построены в этом комплексе, будет 1115 квартир. Из них 25 будут однокомнатными, 314 - двухкомнатными, 552 -трехкомнатными и 224 - четырехкомнатными", - сказал Гаджиев.

По его словам, в жилых комплексах предусмотрено создание спортивных площадок, уголков отдыха, велосипедных стоянок и других необходимых объектов инфраструктуры.

"Все здания будут обеспечены водой, электричеством, высокоскоростным интернетом. Отопление и горячее водоснабжение будет осуществляться через центральную котельную систему. При строительстве зданий будут использоваться теплоемкие природные строительные материалы", - отметил он.

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