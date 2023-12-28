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Ялчин Адигезалов назначен на должность художественного руководителя Госоркестра при Дворце Гейдара Алиева

Общество Материалы 28 декабря 2023 13:52 (UTC +04:00)
Ялчин Адигезалов назначен на должность художественного руководителя Госоркестра при Дворце Гейдара Алиева

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялось назначение на должность художественного руководителя - главного дирижера Государственного симфонического оркестра имени Ниязи, действующего при Дворце Гейдара Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, согласно соответствующему распоряжению министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, на эту должность назначен известный дирижер, народный артист Ялчин Адигезалов.

Ялчин Адигезалов родился 4 ноября 1959 года в Баку в семье выдающегося композитора, народного артиста Васифа Адигезалова. В 1982 году он окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия) по специальности пианино (класс профессора Р.Атакишиева). В 1984-1989 годах он учился в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории имени Н.A.Римского-Корсакова в классе профессора Ильи Мусина по специальности дирижирование оперным и симфоническим оркестрами. В 1990-1992 гг. окончил аспирантуру Венской музыкальной академии.

С 1989 года Я. Адигезалов работал дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли, а в 1991-1998 годах - художественным руководителем и главным дирижером. С 2000 года является дирижером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Одновременно на протяжении многих лет он занимается преподавательской деятельностью в Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибейли (профессор кафедры дирижирования).

За заслуги в развитии азербайджанской культуры Я.Адигезалов был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств" в 2007 году, почетного звания "Народный артист" в 2012 году и ордена "Шохрат" в 2019 году.

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