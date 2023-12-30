В Азербайджане устанавливается административная ответственность за распространение данных о передвижении личного состава ВС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается административное наказание для военнослужащих, распространяющих информацию о дислокации или перемещении личного состава, вооружения, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил страны.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в новой статье (614-1), предложенной к дополнению в Кодекс об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, за распространение информации о дислокации или перемещении личного состава, вооружения, боеприпасов или военной техники ВС Азербайджана в средствах массовой информации, в том числе на информационном ресурсе в интернете, военнослужащими или призванными на сборы военнообязанными, в их отношении будет применяться административный арест на срок от десяти дней до одного месяца.

Действие вышеуказанной статьи не распространяется на случаи распространения данной информации государственными органами (учреждениями).

Данная мера наказания применяется, если вышеупомянутое деяние не влечет уголовной ответственности согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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