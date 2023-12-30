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Запрещается распространение на сайтах информации о передвижении личного состава ВС Азербайджана и военной техники

Общество Материалы 30 декабря 2023 12:55 (UTC +04:00)
Запрещается распространение на сайтах информации о передвижении личного состава ВС Азербайджана и военной техники

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Владелец информационного интернет-ресурса и его доменного имени или пользователь информационно-телекоммуникационной сети не должен допускать распространения информации о перемещении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники.

Как сообщает в субботу Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "Об информации, информатизации и защите информации", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, исключением является информация, обнародованная государственными органами (учреждениями) для общественности.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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