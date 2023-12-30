БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за преступления, связанные с бытовым насилием.

Как сообщает в субботу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Так, в настоящее время за применение незаконных ограничений экономического характера на бытовой почве, то есть действия, направленные на лишение лицом другого лица имущества, доходов, находящихся в его собственности, распоряжении или пользовании, создание экономической зависимости, поддержание такой зависимости или злоупотребление ею, налагается штраф в размере от ста до трехсот манатов. Кроме того, за психологическое насилие на бытовой почве налагается штраф в размере от трехсот до пятисот манатов.

Согласно предлагаемой поправке в Кодекс, за повторное совершение вышеуказанных нарушений лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня его вступления в силу, будет наложен штраф в размере от пятисот до семисот манатов, либо, по обстоятельствам дела с учетом личности лица, это будут общественные работы на срок от шестидесяти до ста часов, или будет наложен административный арест до пятнадцати дней.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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