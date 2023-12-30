Устанавливается уголовная ответственность за атрибутику и символы против территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Устанавливается уголовная ответственность за демонстрацию, распространение, изготовление, приобретение, перевозку или ношение атрибутов, символов, направленных против территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Уголовному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

В соответствии с предложенной в Уголовный кодекс статьей 281-1, демонстрация, распространение, изготовление, приобретение, перевозка или ношение атрибутов, символов, направленных против территориальной целостности Азербайджанской Республики, будет наказываться ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на этот же срок. Указанные деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет в случае их совершения двумя и более лицами в предварительном сговоре, или организованной группой, а совершенные по поручению иностранных организаций и их представителей - лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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