МВД Азербайджана обратилось к участникам движения в связи с погодными условиями

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с погодными условиями.

Как сообщает Trend, было отмечено, что в период с 14 по 16 января на дорогах в столице и автомагистралях республики возможен гололед.

МВД рекомендует водителям избегать обгонов и резких маневров. "Водителям с небольшим опытом вождения не рекомендуется ездить по обледенелым дорогам. В связи с погодными условиями МВД дало соответствующие поручения полиции страны, в случае необходимости будут обеспечены выход на дежурство дополнительных сотрудников и работа соответствующей техники", - сказали в МВД.

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