Возбуждено уголовное дело по факту хищения в средней школе в Мингячевире

БАКУ /Trend/ - В Мингячевире по факту хищения, выявленного в учебном заведении, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пятницу Trend в прокуратуре города Мингячевир, по поступившему обращению граждан о нарушениях, произошедших в полной средней школе №4 города Мингячевир, в городской прокуратуре было проведено расследование.

В ходе расследования были установлены основания для подозрения в том, что Азер Газиев в 2020-2023 годах, являясь директором школы, присвоил и растратил более 26 тысяч манатов государственных средств. По данному факту в прокуратуре города Мингячевир ведется расследование, возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 (присвоение или растрата с использованием служебного положения и причинение значительного ущерба) УК Азербайджанской Республики.

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