Руководство СГБ Азербайджана посетило Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с очередной годовщиной трагедии 20 Января начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы, с глубокой печалью почтили в Аллее шехидов память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложили на их могилы цветы.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу СГБ. Затем от имени личного состава Службы государственной безопасности перед памятником "Вечный огонь" был возложен венок.

Также были посещены могилы сотрудников органов безопасности, похороненных на Аллее шехидов.

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