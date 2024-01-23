Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Обнародовано состояние здоровья пострадавших при взрыве на заводе в Ширване

Общество Материалы 23 января 2024 16:51 (UTC +04:00)
Обнародовано состояние здоровья пострадавших при взрыве на заводе в Ширване

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В отделение неотложной медицинской помощи Центральной больницы города Ширван с различными травмами госпитализированы трое мужчин, пострадавших в результате взрыва на заводе "Араз" в городе Ширван.

Об этом Trend сообщили во вторник в TƏBIB.

Пострадавший 1992 года рождения поступил с ушибом и рваной раной левой руки, 2001 года рождения - с открытой раной в области лба, пострадавший 1999 года рождения - с диагнозом "баротравма".

Все трое получают необходимую медицинскую помощь.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости