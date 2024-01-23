Обнародовано состояние здоровья пострадавших при взрыве на заводе в Ширване

БАКУ /Trend/ - В отделение неотложной медицинской помощи Центральной больницы города Ширван с различными травмами госпитализированы трое мужчин, пострадавших в результате взрыва на заводе "Араз" в городе Ширван.

Об этом Trend сообщили во вторник в TƏBIB.

Пострадавший 1992 года рождения поступил с ушибом и рваной раной левой руки, 2001 года рождения - с открытой раной в области лба, пострадавший 1999 года рождения - с диагнозом "баротравма".

Все трое получают необходимую медицинскую помощь.

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