Перенесены исторические могилы и святилище, расположенные на дороге Худаферин-Губадлы-Лачин

АКУ /Trend/ - При проектировании дороги Худаферин-Губадлы-Лачин под строительство попало несколько кладбищ.

Как передает в пятницу Trend, об этом было сообщено на общественных слушаниях по обсуждению документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), составленных по проектам строительства новых альтернативных автомобильных дорог Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, Худаферин-Губадлы-Лачин, а также альтернативной дороги без въезда в город Лачин.

Было отмечено, что во время строительства дороги, совместно с представителями соответствующих структур в Губадлы, проведя соответствующую документацию, на 18+800 км автомобильной дороги была обнаружена 61 могила. Были перенесены могила Яхши, относящаяся к XVII веку, между 36+500 - 36+700 км и святилище Сеида Бабиша Джафароглу на 30+450 км.

Могилы перенесены на кладбище близлежащего села с согласия соответствующих органов и родственников умерших.

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