Еще 27 семьям бывших вынужденных переселенцев вручены ключи от квартир в Физули

БАКУ /Trend/ - 29 января в Физули прибыла очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщили Trend в понедельник в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, новоприбывшим семьям были вручены ключи от квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица госкомитета и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Семьи поселятся в новопостроенных домах в городе Физули. На этом этапе в город Физули переселены еще 27 семей - 115 человек. Тем самым там обеспечено постоянное проживание 527 семей (1969 человек).

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