В 2023 году в Азербайджане увеличились финансовые показатели по госрегистрации недвижимости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличилась сумма уплаченной в государственный бюджет госпошлины в 2023 году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в 2023 году и предстоящим задачам, заявил начальник службы Метин Эйнуллаев.

Так, пошлина, уплаченная в государственный бюджет в 2023 году, увеличилась на 12,6 процента по сравнению с 2022 годом и составила 32 миллиона 240 тысяч 234 манатов.

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