Планируется открытие новых центров DOST в ряде регионов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Процесс открытия центров DOST в регионах Азербайджана продолжится и в этом году.

Как сообщает Trend, об этом говорилось на заседании, посвященном организации услуг DOST на региональном уровне, электронизации в социальной сфере.

Было отмечено, что обеспечение гибкости оказания услуг в центрах DOST находится под постоянным вниманием. Если в 2019 году средняя продолжительность оказания услуг гражданам в центрах DOST составляла 9 минут 39 секунд, то в 2023 году она сократилась до 7 минут 5 секунд, а время ожидания в очереди в Центрах сократилось в среднем с 3 минут 54 секунд до 2 минут 57 секунд.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что сфера услуг DOST, которыми за прошедший период воспользовались более 2 миллионов граждан, расширилась и в прошлом году. Было отмечено, что с открытием в августе 2023 года в Барде с участием главы государства Карабахского Регионального центра DOST, услугами DOST охвачены еще 9 городов и районов (Ханкенди, Агджабеди, Агдам, Барда, Физули, Ходжалы, Ходжавенд, Шуша и Тертер) страны.

Было подчеркнуто, что в центрах DOST, где посредством "единого окна" оперативно и прозрачно предоставляются 159 услуг, относящихся к социальной сфере, с прошлого года реализуется комплекс услуг, соответствующих новой концепции занятости, а также услуги ƏN TEZ (экстренный электронный звонок в минюст), медиации, "RehaPoint" и т.д. Были доведены до внимания будущие цели - организация услуг по региональным центрам DOST, управление человеческими ресурсами по Центрам, волонтерская деятельность, совершенствование методологии "DOST Index" и др.

Было отмечено, что в ряде стран проявлен интерес к применению модели DOST и практики электронизации в социальной сфере.

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