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После II Карабахской войны 247 жертв мин погибли за пределами бывшей линии соприкосновения - ANAMA

Общество Материалы 12 февраля 2024 10:44 (UTC +04:00)
После II Карабахской войны 247 жертв мин погибли за пределами бывшей линии соприкосновения - ANAMA

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - После Второй Карабахской войны из 345 жертв мин 247 человек погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате минных инцидентов, произошедших за пределами бывшей линии соприкосновения.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

"Массовое минирование территорий гражданского назначения является преступлением против человечности, а также серьезным нарушением норм международного права", - отметили в ANAMA.

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