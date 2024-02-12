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Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)

Общество Материалы 12 февраля 2024 14:16 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Юные азербайджанские спортсменки, воспитанницы клуба "Оджаг Спорт" успешно выступили на международном турнире по художественной гимнастике "Queen Cup", сообщает в понедельник Trend.

Турнир "Queen Cup" прошел в Дубае (ОАЭ) с 9 по 11 февраля.

На соревнованиях гимнастки Неслихан Акперли (упражнение без предмета), Алсу Абдуллаева (упражнения без предмета и с булавами), Нилуфар Гасымова (упражнения без предмета и с лентой), Нурай Мамедова (упражнение с мячом) завоевали золотые медали.

Инара Абиева удостоена золотой награды за программу с булавами и "бронзы" за композицию без предмета, Айлин Юсифли завоевала серебряную медаль в программе с булавами и бронзовую награду за упражнение с мячом.

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Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)
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