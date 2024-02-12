Азербайджанские гимнастки добились успеха на международном турнире "Queen Cup" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Юные азербайджанские спортсменки, воспитанницы клуба "Оджаг Спорт" успешно выступили на международном турнире по художественной гимнастике "Queen Cup", сообщает в понедельник Trend.

Турнир "Queen Cup" прошел в Дубае (ОАЭ) с 9 по 11 февраля.

На соревнованиях гимнастки Неслихан Акперли (упражнение без предмета), Алсу Абдуллаева (упражнения без предмета и с булавами), Нилуфар Гасымова (упражнения без предмета и с лентой), Нурай Мамедова (упражнение с мячом) завоевали золотые медали.

Инара Абиева удостоена золотой награды за программу с булавами и "бронзы" за композицию без предмета, Айлин Юсифли завоевала серебряную медаль в программе с булавами и бронзовую награду за упражнение с мячом.

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