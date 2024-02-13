Среди личного состава уничтоженного боевого поста Армении есть серьезные потери - ГПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе операции "Возмездие", проведенной 13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении, был полностью уничтожен боевой пост вблизи населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил пресс-центр ГПС Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста", - говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

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