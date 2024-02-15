DHApress.com – первый шаг в рамках азербайджано-турецкого сотрудничества в медиасфере - гендиректор Джелал Коркут

БАКУ /Trend/ - Совместный проект турецкого Demiroren Haber Ajansı (DHA) и АМИ Trend, информационный портал DHApress.com стал первым шагом в рамках азербайджано-турецкого сотрудничества в медиасфере. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил генеральный директор DHA Джелал Коркут.



"В январе завершились работы по реализации проекта DHApress.com, управляемого совместно DHA и Trend - крупнейшим независимым информационным агентством Азербайджана. Портал www.dhapress.com теперь работает на полную мощность. Особенность DHApress.com заключается еще и в том, что это первый шаг в рамках азербайджано-турецкого сотрудничества в медиасфере", - отметил Коркут.



Он также назвал цели, стоящие перед проектом. "В проекте DHApress.com мы, в основном, ориентируемся на международные медиа. DHA публикует ежедневно порядка 500 новостей - все они делятся на категории, а с помощью нашего сайта мы распространяем по всему миру важнейшие новости в области политики, экономики, здравоохранения, спорта и культуры. В настоящее время на DHApress.com публикуются материалы на азербайджанском, турецком и английском языках, а в среднесрочной перспективе мы начнем предлагать читателям новости также на французском, немецком и русском. Отмечу, что наши читатели получат доступ не только к ежедневным эксклюзивным новостям, но и к обширному, качественному архиву DHA", - добавил Коркут.



Агентство DHA недавно обновило свои информационные системы, отметил гендиректор. "Мы закрыли информационные системы YHS и DGS, которые за годы использования потеряли свою актуальность в техническом плане. С помощью этих систем наши подписчики получали новости и фотоматериалы. Специально для наших подписчиков мы обновили информационные системы и объединили их, что называется, под одной крышей в виде нового веб-интерфейса", - подчеркнул Коркут.

По его словам, цель DHA - делать качественную и правильную журналистику. "Это видят все - на сайте dha.com.tr и в наших социальных сетях. Все это находится на расстоянии лишь одного клика", - добавил гендиректор агентства.