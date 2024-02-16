Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении проект поправки к Гражданскому процессуальному кодексу

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) в первом чтении принял предложенную поправку в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана, касающуюся определения процессуальных оснований рассмотрения представления исполнительного лица об аресте судом имущества должника.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было объявлено на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 50.2 закона "Об исполнительном производстве" арест на имущество должника налагается, как правило, решением суда по обоснованному представлению исполнителя в случае, если арест на имущество должника не был наложен до направления исполнительного документа на исполнение, либо в случаях направления требования к имуществу должника во время исполнения исполнительного документа.

Учитывая вышеуказанное и то, что представление исполнительного лица рассматривается судами на основании требований Гражданского процессуального кодекса Азербайджана, к названию статей 231, 231.3 и 231.4 кодекса, предполагается добавить фразу "Вопросы наложения ареста на имущество должника".

Также в соответствии с требованиями статьи 231.3-1, предполагается определение конкретных сроков рассмотрения судом представлений исполнительного лица и ходатайств об отсрочке исполнения постановления или его частичного исполнения, об изменении способа и порядка исполнения постановления. Так, представление об аресте имущества должника предлагается рассмотреть в течение 5 рабочих дней со дня его поступления, представление о приостановлении производства по исполнению, представления о временном ограничении права должника на выезд из страны и предоставлении отсрочки на исполнение постановления или его частичное исполнение, ходатайство об изменении способа и порядка исполнения постановления - в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

После обсуждения проект поправки был принят в первом чтении.

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