В Азербайджане в ходе "Начального курса коммандос" проводятся практические занятия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Н-ской воинской части продолжается "Начальный курс коммандос".

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В ходе занятий военнослужащие выполняют практические задачи, закрепляя полученные теоретические знания.

Согласно плану, участники курса выполнили задачи по обнаружению целей условного противника и их уничтожению точным огнем из стрелкового оружия.

На "Начальном курсе коммандос", проводимом в целях подготовки профессиональных кадров для азербайджанской армии и дальнейшего повышения боеспособности подразделений, занятия проводятся с учетом современных методов ведения боя", - говорится в сообщении ведомства.

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