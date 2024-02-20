МВД Азербайджана об инциденте в бакинской школе № 156 - вопрос взят под контроль (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана, временно исполняющая обязанности начальника Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, председатель Общественного совета при министерстве науки и образования Гюнель Сафарова в связи с действиями ученицы XI класса столичной средней школы № 156 (имя по соответствующим причинам не упоминается) за пределами школы в отношении девочки, которая выпустилась из IX класса данной школы в 2023 году, посетили учебное заведение, встретились с руководством школы, психологом, классным руководителем, учителем и учениками.

Об этом во вторник Trend сообщили в Управлении образования города Баку.

Согласно сообщению, на встрече с коллективом школы было отмечено, что чуткий подход к детям и обеспечение их безопасности является одной из главных целей.

Было подчеркнуто, что на коллектив школы возложена задача правильного регулирования взаимоотношений между обучающимися, контроля за психологическим состоянием школьников, повышения родительской ответственности и дальнейшего усиления надзора за правилами поведения учащихся.

На основании результатов разбирательств, проведенных правоохранительными органами, будет принято соответствующее решение в отношении упомянутой ученицы XI класса.

Отметим, что распространились кадры, на которых ученицей XI класса столичной средней школы №156 за пределами школы совершаются неадекватные действия в отношении девочки, которая выпустилась из IX класса вышеуказанной школы в 2023 году.

Согласно информации, распространенной МВД, вопрос о неадекватном и неэтичном поведении ученицы XI класса был взят под контроль. По причине наличия признаков состава преступления - хулиганства было возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.

Следственные действия продолжаются.

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