Минздрав Азербайджана обсудил расширение сотрудничества с ЮНИСЕФ

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Саджой Фарук Абдуллой.

Как сообщили в среду Trend в минздраве, на встрече стороны обсудили расширение сотрудничества ЮНИСЕФ с министерством здравоохранения, а также с другими партнерами, работающими в сфере здравоохранения Азербайджана, в целях усиления работы по иммунизации детей в стране. Также рассматривалась возможность разработки совместного плана действий и исследования конкретных областей, которые могут поспособствовать реализации программ иммунизации.

"Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул многогранность отношений между Азербайджаном и ЮНИСЕФ.

"За прошедший период проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества. Успешно осуществлены ряд проектов по различным направлениям в сфере здравоохранения, образования, охраны здоровья матери и ребенка", - отметил Т.Мусаев.

Теймур Мусаев сообщил, что министерством здравоохранения предпринимаются важные шаги по совершенствованию качества услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Министр также отметил, что вакцинные препараты в Азербайджан были завезены по линии ЮНИСЕФ.

Теймур Мусаев выразил уверенность, что Азербайджан и дальше будет эффективно сотрудничать с ЮНИСЕФ.

В свою очередь Саджа Фарук Абдулла напомнила, что ЮНИСЕФ начал работу в Азербайджане в 1993 году.

"ЮНИСЕФ привержен обязательству тесно взаимодействовать с правительством Азербайджана в построении лучшего будущего для детей и создании возможностей для полноценного развития их потенциала", - заявила С.Ф.Абдулла.

Высоко оценив достигнутый уровень партнерства между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, Саджа Фарук Абдулла отметила, что программа сотрудничества на 2021-2025 годы служит основой для более тесного взаимодействия.

Представитель ЮНИСЕФ в нашей стране положительно оценила оперативную и активную реакцию правительства Азербайджана на местное распространение кори, начавшееся в конце 2023 года и продолжающееся в настоящее время, а также просветительскую деятельность министерства здравоохранения в этом направлении.

В завершение стороны обсудили вопросы сотрудничества по приоритетным направлениям", - говорится в сообщении ведомства.

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