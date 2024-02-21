Азербайджан в настоящее время находится на переходном этапе своего развития - Эркин Нурмамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в настоящее время находится на переходном этапе своего развития.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал проректор по академической работе Университета ADA Эркин Нурмамедов, на мероприятии по случаю создания Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) и ее присоединения к Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA), организованном в Университете ADA.

"Азербайджан в настоящее время находится на переходном этапе своего развития. Страна стремится отойти от старой экономической модели, основанной на нефти, газе, к новой модели. В этой связи стимулирование роста частного сектора играет ключевую роль. Образование и развитие человеческого капитала имеют стратегическое значение для процветания и успеха Азербайджана при переходе к новой экономической модели", - подчеркнул он.

Он отметил, что Азербайджанская ассоциация исследований в области образования (AzERA) проведет еще много мероприятий для развития образования в стране и Университет ADA готов оказать поддержку в этой области.

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