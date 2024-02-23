В рамках Национального дня Азербайджана на Expo 2023 Doha организована концертная программа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вечером 22 февраля в рамках Национального дня Азербайджана, проведенного на Международной садоводческой выставке – 2023 в Катаре (International Horticultural Expo 2023 Doha), была организована концертная программа.

Как сообщает Trend, на концерте, организованном совместно с Министерством культуры Азербайджана, в исполнении ритм-группы «Натиг» прозвучали композиции «Ритмы Шуши», «Мехрибан», «Азербайджанские ритмы», «Джанги», «Гайтагы», композиция «Карабах», в исполнении народного артиста Энвера Садыхова и группы «Бута» – «Фантазия» и другие произведения, в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца – сюита «Одлар Юрду», танцы «Гайтагы» и «Зангезурское яллы».

Напомним, что на проходящей с 2 октября 2023 года по 28 марта текущего года выставке Expo 2023 Doha Азербайджан представлен национальным павильоном. Павильон Азербайджана организован Центром Гейдара Алиева совместно с Министерством экологии и природных ресурсов.

Отметим, что с 21 февраля в Катаре проходят Дни азербайджанской культуры, организованные Министерством культуры, которые продлятся до 24 февраля.