Проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых действий в сильные морозы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых действий в сильные морозы", сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе учений сначала было проверено снабжение, необходимое для деятельности личного состава в условиях сильных морозов и метели и в труднопроходимых районах, обеспечение различными принадлежностями и продовольствием, а также способность подразделений к размещению на местности в зимних условиях.

С целью высокопрофессионального ведения боевых операций и спасательных мероприятий в условиях сильных морозов, совершенствования знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями были проведены практические занятия с привлеченными к обучению подразделениями. На тактико-специальных учениях, где проверялись навыки личного состава по выполнению боевых задач в условиях сильных морозов, группы специального назначения выполнили тактические действия в тылу условного противника.

Цели, поставленные в ходе учений, были успешно достигнуты.

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