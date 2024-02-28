Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) и "Avtolux Azerbaijan" прошло шествие внедорожников марки Land Rover Range Rover по маршруту Баку-Гусар-Лаза.

Как сообщает Trend, шествие, стартовавшее от Центра Гейдара Алиева в Баку, завершилось в Гусарском районе.

После шествия для участников мероприятия была организована развлекательная программа, от имени организаторов были вручены сертификаты и подарки.

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