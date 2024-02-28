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Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 28 февраля 2024 16:29 (UTC +04:00)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - При организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) и "Avtolux Azerbaijan" прошло шествие внедорожников марки Land Rover Range Rover по маршруту Баку-Гусар-Лаза.

Как сообщает Trend, шествие, стартовавшее от Центра Гейдара Алиева в Баку, завершилось в Гусарском районе.

После шествия для участников мероприятия была организована развлекательная программа, от имени организаторов были вручены сертификаты и подарки.

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Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" (ФОТО/ВИДЕО)
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