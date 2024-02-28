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Объявлена ​​первая вакансия в связи с Карабахским университетом

Общество Материалы 28 февраля 2024 19:04 (UTC +04:00)
Объявлена ​​первая вакансия в связи с Карабахским университетом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Объявлена вакансия руководителя программы в Карабахском университете.

Как сообщили Trend в министерстве образования Азербайджана, претенденты могут подать свои заявки, отправив их на адрес электронной почты [email protected].

Последняя дата подачи заявки на вакансию - 15 марта 2024 года.

Отметим, что Карабахский университет был создан распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 ноября 2023 года с целью удовлетворения потребностей в высококвалифицированных кадрах, соответствующих социально-экономическим потребностям освобожденных от оккупации территорий. Университет будет работать в городе Ханкенди.

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