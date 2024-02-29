В Карабахском университете зарплата будет в несколько раз выше средней - министр

БАКУ /Trend/ - В Карабахском университете заработная плата будет в несколько раз выше средней.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге для СМИ сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в ближайшие пять лет количество студентов в Карабахском университете планируется довести до 5 тысяч человек.

"На начальном этапе в университете будет обучаться 1000 студентов и работать 70 человек профессорско-преподавательского состава. Их зарплата будет в несколько раз выше средней. В первые годы обучение и общежития для студентов будут бесплатными. Для студентов, набравших высокие баллы, предусмотрена дополнительная стипендия", - сказал Амруллаев.

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