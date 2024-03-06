В Лиге чемпионов УЕФА установлен новый рекорд

БАКУ /Trend/ - "Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, этого показателя представитель Мюнхена достиг во встрече с "Лацио".

Юбилейным стал второй гол немецкого клуба, выигравшего дома со счетом 3:0 в ответном матче (автор гола - Томас Мюллер).

"Бавария" вошла в историю турнира как первая команда, забившая 100 голов в 1/8 финала Лиги чемпионов. Забив третий гол, немцы увеличили этот рекорд до 101.

Благодаря этой победе "Бавария" вышла в 1/4 финала в 12-й раз за последние 13 лет. Команда из Мюнхена оступилась лишь в сезоне 2018/19. Тогда в 1/8 финала их остановил "Ливерпуль" (0:0, 1:3).

Отметим, что в первом матче с "Лацио" "Бавария" проиграла со счетом 0:1.

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