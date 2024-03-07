В связи с матчем «Карабах»–«Байер» на некоторых дорогах Баку введены ограничения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с матчем между азербайджанским клубом «Карабах» и немецким «Байер 04» в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, введены ограничения на ряде дорог в Баку.

Как передает Trend, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом.

Сообщается, что в связи с футбольным матчем, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, ограничено движение от пересечения улиц Моллы Панаха Вагифа и Джейхуна Гаджибейли в направлении ст. метро «Гянджлик», улицы Ахмет бея Агаоглу, перед стадионом имени Тофига Бахрамова, от пересечения проспекта Фатали хана Хойского и улицы Кероглу Рагимова в направлении ст. метро «Гянджлик», от пересечения улиц Насиб бека Юсифбейли и Джейхуна Гаджибейли к ст. метро «Гянджлик».