Опыт мультикультурального сосуществования Азербайджана ценится в мире как образец - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Опыт мультикультурального сосуществования Азербайджана в среде межрелигиозной, межконфессиональной гармонии ценится во всем мире как образец.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время панельных обсуждений на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Он отметил, что именно благодаря приверженности национально-духовным ценностям азербайджанский народ, имеющий древние традиции государственности, смог сохранить свое существование и национальную самобытность до сегодняшнего дня.

"Объединив всех наших граждан, независимо от языка, религии, национальной принадлежности, вокруг идей национального и духовного единства, Азербайджан сегодня стал государством, способным представить миру идеи мультикультурализма, исламской солидарности.

Президент Ильхам Алиев, ценящий общечеловеческую значимость исламских ценностей и прилагающий практические усилия для продвижения и защиты миролюбивой сущности нашей святой религии в мировом масштабе, принял такие мудрые решения, как объявление "Года мультикультурализма", "Года исламской солидарности", Бакинского процесса, инициатором которого является сам глава государства, тем самым внеся большой вклад в работу межрелигиозного диалога и межцивилизационного сотрудничества на мировом уровне", - подчеркнул он.

Председатель УМК также упомянул, что по всей стране, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, мечети и святыни, восстановленные и изысканно реконструированные с уважением к религиозно-духовному наследию, места поклонения, принадлежащие всем религиям, являются проявлением высокого внимания и мультикультурального государственного мышления.

"Проведение Азербайджаном международных конференций по исламофобии уже стало традицией. Практические усилия Азербайджанского государства, известного своим глубоким уважением к прогрессивным, религиозно-духовным ценностям исламского мира, атмосферой межрелигиозного взаимопонимания и братства, повышают его авторитет в мировом масштабе, укрепляют позиции на всех международных уровнях", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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