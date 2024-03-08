В еще одном районе Азербайджана более тысячи семей получат жилье на льготных условиях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане решение социальных вопросов граждан, улучшение их жилищно-бытовых условий находится в центре государственной политики.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве жилищного строительства, быстрыми темпами продолжается строительство в рамках очередного проекта агентства - жилого комплекса "Ширван".

Было отмечено, что жилой комплекс, строящийся в городе Ширван на площади более 8 гектаров, будет состоять из 25 зданий. В целом в 9-и 12-этажных зданиях будет 1264 квартиры. Из них 32 - квартиры-студии, 216 - двухкомнатные, 768 - трехкомнатные и 248 - четырехкомнатные. Кроме того, на территории планируется сдать в эксплуатацию социально-бытовые объекты, детские игровые площадки, 1 детский сад на 80 мест и общеобразовательную школу на 960 ученических мест. Все квартиры будут с ремонтом и кухонной мебелью.

Через некоторое время в Ширване правом на получение жилья на льготных условиях смогут воспользоваться молодые, не старше 35 лет, члены семей и другие граждане независимо от семейного положения.

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