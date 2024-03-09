Результаты Азербайджана в зимних видах спорта пока слабые - Чингиз Гусейнзаде

БАКУ /Trend/ - Результаты Азербайджана в зимних видах спорта пока слабые.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде на церемонии открытия Международных соревнований по лыжному альпинизму в Шахдаге.

Ч.Гусейнзаде отметил, что впервые в Азербайджане проводятся соревнования высокого уровня в этой категории.

"Это соревнование добавлено в олимпийские виды спорта. Азербайджан также принимает участие в этом соревновании с большим составом. Результаты нашей страны в зимних видах спорта пока слабые. Надеюсь, что с проведением таких соревнований эти виды спорта в Азербайджане будут развиваться и мы добьемся более высоких результатов", - сказал Ч.Гусейнзаде.

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