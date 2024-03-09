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Кубок мира FIG в Баку: представительница Алжира заняла первое место в упражнении на разновысоких брусьях

Общество Материалы 9 марта 2024 15:24 (UTC +04:00)
Кубок мира FIG в Баку: представительница Алжира заняла первое место в упражнении на разновысоких брусьях

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Представительница Алжира Кайлия Немур с результатом 15.433 балла завоевала золотую медаль на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на разновысоких брусьях, сообщает в субботу Trend.

На втором месте Элиза Иорио из Италии, ее результат составил 14.300 балла, третью позицию заняла представительница США Кейтлин Джонг, ее выступление судьи оценили на 13.733 балла.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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