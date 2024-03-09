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Надеюсь еще раз приехать на соревнования в Баку – золотая медалистка Кубка мира

Общество Материалы 9 марта 2024 17:06 (UTC +04:00)
Надеюсь еще раз приехать на соревнования в Баку – золотая медалистка Кубка мира

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Надеюсь еще раз приехать на соревнования в Баку, тут замечательная атмосфера.

Об этом в субботу сказала Trend гимнастка из Алжира Кайлия Немур, завоевавшая золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.

"Счастлива завоевать эту награду. В Кубке мира в Баку участвуют сильные гимнастки, поэтому было нелегко. Но если я показала высокий результат, значит есть потенциал и можно продолжать двигаться вперед", - отметила она.

Кайлия Немур рассказала, что она впервые в столице Азербайджана.

"Мне понравился город, организация соревнований также замечательная", - добавила гимнастка.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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