В Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 10 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня пройдут финальные соревнования в упражнениях на пяти снарядах. Определятся победители и призеры среди представителей мужской спортивной гимнастики в упражнениях гимнастическом коне, перекладине, а также в опорном прыжке, у представительниц женской спортивной гимнастики – в вольных упражнениях и упражнениях на бревне.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из 67 стран мира.

Кубок мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

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