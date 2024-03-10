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Кубок мира FIG в Баку: гимнаст из Украины завоевал "золото" в опорном прыжке

Общество Материалы 10 марта 2024 13:03 (UTC +04:00)
Кубок мира FIG в Баку: гимнаст из Украины завоевал "золото" в опорном прыжке

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Спортсмен Назар Чепурный, представляющий Украину, с результатом 14.900 балла завоевал золотую медаль в опорном прыжке на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте Вай Хун Шек из Гонконга, его результат составил 14.866 балла. Третью позицию с результатом 14.866 балла занял представитель Великобритании Гарри Хепуорт.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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