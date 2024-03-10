В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 10 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Медали были вручены представителям мужской спортивной гимнастики – в опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне и перекладине, представительницам женской спортивной гимнастики - в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

На высшую ступень пьедестала почета в опорном прыжке поднялся Назар Чепурный (Украина), второе месте занял Вай Хун Шек (Гонконг), на третьей позиции - Гарри Хепуорт (Великобритания).

Награды вручили технический делегат Международной федерации гимнастики Эндрю Томбс, вице-президент Технического комитета FIG по женской спортивной гимнастике Нехад Зайед, заведующая кафедрой теории и методики гимнастики Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Гюрка Ганчева.

В упражнениях на бревне золотую медаль завоевала Цинъин Чжан (Китай), "серебро" у Каоруко Такэдзава (Япония), бронзовую медаль завоевала Нина Дервал (Бельгия).

Награды вручили технический делегат Международной федерации гимнастики (FIG) Ким Дауделл, президент Федерации гимнастики Сербии Саша Величкович, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Шафига Елчуева.

В упражнениях на гимнастическом коне первое место поделили спортсмены Чин Кай Ли (Китайский Тайбэй) и Стивен Недорошик (США), бронзовую медаль завоевал Юй-Чан Шиао (Китайский Тайбэй).

Награды вручили президент Технического комитета по мужской спортивной гимнастике FIG Артур Мицкевич, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Мехман Алиев и Эльмира Лалаева.

В вольных упражнениях золотую медаль завоевала Шарлиз Мёрц (Австрия), серебряная медаль у Юйшань Оу (Китай), бронзовую медаль завоевала Кайлия Немур (Алжир).

Награды вручили президент комиссии атлетов Международной федерации гимнастики (FIG) Алжаз Пеган, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Виктория Абушова и Сурхай Гараев.

В упражнениях на перекладине первое место занял Роберт Творогал (Литва), на втором месте расположился Артур Мариано (Бразилия), третье место занял Анхель Барахас (Колумбия).

Награды вручили президент Африканского гимнастического союза Эхаб Амин Эсави, директор Национальной арены гимнастики Эмиль Мустафаев, директор соревнований Руслан Эйвазов.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях приняли участие представители 67 стран мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!