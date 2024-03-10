Соперники на Кубке мира в Баку были сильные – золотая медалистка соревнований

БАКУ /Trend/ - Соперники на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку были сильные.

Об этом в воскресенье сказала Trend спортсменка Шарлиз Мёрц из Австрии, завоевавшая "золото" в финале вольных упражнений.

"Признаюсь, не ожидала, что получу высокую оценку за выступление, и конечно, крайне приятно, что я смогла выиграть в финале. Соперники были сильные, среди них гимнастки из США, Филиппин, Китая, Японии. Перед финалом немного волновалась, но благодаря поддержке близких и родных смогла справилась с переживаниями", - отметила она.

По словам гимнастки из Австрии, это ее второй визит в столицу Азербайджана. "Успела прогуляться по городу, побывать на набережной. Баку – красивый город, рада, что вновь приехала сюда", - добавила Мёрц.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях приняли участие представители 67 стран мира.

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