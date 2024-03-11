В Азербайджан закуплены и тестируются четыре дополнительных поезда - Рахман Гумматов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан закуплены и тестируются четыре дополнительных поезда.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

По словам замминистра, это означает, что в течение текущего года существующий парк поездов будет увеличен в два раза.

"Это позволит нам увеличить интенсивность в новых и существующих направлениях. В то же время в этом году для метрополитена планируется ввезти и запустить на линию еще 35 поездов", - добавил Р. Гумматов.

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