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Внутренние водные ресурсы Азербайджана составляют 10 млрд кубометров - эксперт

Общество Материалы 13 марта 2024 14:53 (UTC +04:00)
Внутренние водные ресурсы Азербайджана составляют 10 млрд кубометров - эксперт

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - По данным за последние три года, объем испарения воды с поверхности Мингячевирского водохранилища составляет 1,2-1,4 миллиарда кубометров в год.

Об этом сказал главный специалист ООО "Гидролог", доктор технических наук, заслуженный инженер Ахмед Мамедов на международной конференции Baku Water Week Conference, сообщает Trend.

По его словам, ранее этот показатель составлял 1 млрд кубометров.

"Внутренние водные ресурсы Азербайджана составляют 10 миллиардов кубометров, из которых на испарение с поверхности водоемов приходятся 1,4 миллиарда кубометров. Это большая цифра", - сказал Мамедов.

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