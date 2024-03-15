Моя цель - выйти в финал Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy" – гимнастка из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Моя цель на Международном турнире по спортивной гимнастике "AGF Trophy" - стабильно выступить и выйти в финал.

Об этом сказала в пятницу Trend участница соревнований, гимнастка из Казахстана Амели Мукушева.

"Турнир "AGF Trophy" – первые мои международные соревнования в этом году. У меня была небольшая травма, поэтому подготовиться к соревнованиям в полную силу не получилось. На турнире я выступаю на всех четырех снарядах, но увереннее всего ощущаю себя в опорном прыжке, и надеюсь, выйду в финал", - сказала спортсменка.

Гимнастка из Казахстана призналась, что хотела бы принять участие в учебно-тренировочных сборах в Баку.

"Зал Национальной арены гимнастики в Баку – большой и красивый, условия для спортсменов созданы хорошие. Хотела бы приехать сюда на сборы", - добавила она.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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