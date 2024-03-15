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Прием в колледжи в 3 раза меньше, чем прием вузы - Бахтияр Алиев

Общество Материалы 15 марта 2024 19:56 (UTC +04:00)
Прием в колледжи в 3 раза меньше, чем прием вузы - Бахтияр Алиев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Прием в колледжи в 3 раза меньше, чем прием в вузы.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал председатель парламентского комитета по науке и образованию, депутат Бахтияр Алиев, сообщает Trend.

"Эта ситуация должна быть в корне изменена. Стране требуются квалифицированные работники по профессиям, соответствующим направлениям развития. Думаю, этот вопрос будет пересмотрен и будут приняты соответствующие решения", - сказал председатель комитета.

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