Прием в колледжи в 3 раза меньше, чем прием вузы - Бахтияр Алиев

БАКУ /Trend/ - Прием в колледжи в 3 раза меньше, чем прием в вузы.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал председатель парламентского комитета по науке и образованию, депутат Бахтияр Алиев, сообщает Trend.

"Эта ситуация должна быть в корне изменена. Стране требуются квалифицированные работники по профессиям, соответствующим направлениям развития. Думаю, этот вопрос будет пересмотрен и будут приняты соответствующие решения", - сказал председатель комитета.

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