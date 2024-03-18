Стала известна дата выплаты всех социальных пособий и пенсий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Новруз 19 марта предусмотрена досрочная выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана.

Было отмечено, что 7 марта были выплачены пенсии за март лицам, проживающим в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, а 15-го - в регионах Азербайджана, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

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