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ФК "Карабах" установил рекорд века

Общество Материалы 18 марта 2024 12:21 (UTC +04:00)
ФК "Карабах" установил рекорд века

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - ФК "Карабах" забил 71 гол в 27 турах Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, это рекорд за последние 25 лет в истории национальных чемпионатов.

В последний раз более высокая результативность наблюдалась в сезоне 1998/99. Тогда "Кяпаз" забил 75 голов в 27 турах. Этот показатель зафиксирован без учета технической победы представителя Гянджи в одном матче.

Абсолютный рекорд в 27 туров национальных чемпионатов был установлен официально в сезоне 1996/97. "Нефтчи" за такое же количество игр 91 раз поражал ворота соперников.

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