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В Управление пресс-службы МВД Азербайджана назначены замначальника и начальник отдела

Общество Материалы 20 марта 2024 13:14 (UTC +04:00)
В Управление пресс-службы МВД Азербайджана назначены замначальника и начальник отдела

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Управление пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана назначены новый заместитель начальника и начальник отдела.

Как сообщает в среду Trend, соответствующими приказами министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова Зейни Гусейнов был назначен на должность заместителя начальника управления, а Нурлан Алиев - на должность начальника отдела.

Отметим, что заместитель начальника данного управления полковник полиции Ильхам Бабаев был отправлен на пенсию в связи с предельным сроком прохождения службы в органах внутренних дел.

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